Водій з ознаками сп'яніння пропонував патрульним неправомірну вигоду На проспекті Курському поліцейські зупинили водія транспортного засобу Fiat Doblo. З перших хвилин спілкування патрульні виявили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Від проходження огляду на місці зупинки та в закладі охорони здоров’я 38-річний керманич відмовився.

Водій з ознаками сп'яніння пропонував патрульним неправомірну вигоду

На проспекті Курському поліцейські зупинили водія транспортного засобу Fiat Doblo. З перших хвилин спілкування патрульні виявили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Від проходження огляду на місці зупинки та в закладі охорони здоров’я 38-річний керманич відмовився.

Під час складання адмінматеріалів, аби уникнути відповідальності, чоловік почав пропонувати інспекторам неправомірну вигоду. На неодноразові попередження про кримінальну відповідальність він не реагував. Навпаки, громадянин дістав із кишені грошові кошти та наполягав на своєму.

На чоловіка патрульні склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Відмова від проходження огляду на стан сп'яніння особою, яка керувала з ознаками сп'яніння) КУпАП.

За фактом пропозиції неправомірної вигоди службовій особі на місце події викликали слідчо-оперативну групу Сумського відділу поліції.