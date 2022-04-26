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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 15:57246

Зниклий боєць з Шосткинщини знайшовся. Що з ним сталось?

Прикордонник з Шосткинського району, який вважався зниклим безвісти, знайшовся живим. Уродженець села Богданівка Шосткинської громади, 39-річний прикордонник Василь Михалко зник в околицях села Піски Радьківські Харківської області.

За словами командування, хлопці потрапили під обстріл, втратили зв"язок і вважалися зниклими безвісти. Нещодавно Василя вдалось знайти. Про це розповіла староста Богданівського старостинського округу Ольга Захарченко, пише ШосткаNews.City.

За її словами, 28 квітня їй зателефонувала жителька села Пирогівка і повідомила, що бачила Василя у сюжеті російського каналу НТВ. "В інтерв’ю він казав, що знаходиться в лікарні в Маріуполі і все з ним добре. "Наступного дня мати Василя повідомила, що їй телефонувала Ірина Верещук і сказала, що вже домовились про обмін. Коли привезли його в лікарню Запоріжжя, він зателефонував мамі. Їхати додому відмовився, адже ще потребує лікування", - розповіла Ольга Захарченко.

Общество
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