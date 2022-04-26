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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 08:37432

Сумські енергетики просять сплатити за електроенергію

Станом на 01.05.2022 перед АТ "Сумиобленерго" наявна значна заборгованість за надані послуги з розподілу електроенергії.

Це пов'язано з тим, що з певних причин (здебільшого об'єктивних) частина мешканців Сумської області не сплачує за житлово-комунальні послуги. Війна триває і, звісно, не завжди є можливість це зробити.
Однак повноцінна робота АТ "Сумиобленерго", а отже - надійне електропостачання до осель мешканців Сумщини, залежить від фінансових ресурсів. Адже підприємство має оплачувати матеріали для ремонту та обслуговування електромереж, купувати пальне для бригадних автомобілів і техніки, виплачувати заробітну плату працівникам, які щодня дбають про підтримання електрообладнання в належному стані.
Тому просимо споживачів, які заборгували за надані послуги з розподілу електроенергії, якнайшвидше погасити заборгованість!
Водночас ми дякуємо споживачам, які попри труднощі воєнного часу, передають покази лічильників та сплачують за електроенергію! Це важливий внесок у стабільне функціонування енергосистеми Сумщини.

АТ Сумигаз

Экономика
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