Сумські енергетики просять сплатити за електроенергію Станом на 01.05.2022 перед АТ "Сумиобленерго" наявна значна заборгованість за надані послуги з розподілу електроенергії.

Це пов'язано з тим, що з певних причин (здебільшого об'єктивних) частина мешканців Сумської області не сплачує за житлово-комунальні послуги. Війна триває і, звісно, не завжди є можливість це зробити.

Однак повноцінна робота АТ "Сумиобленерго", а отже - надійне електропостачання до осель мешканців Сумщини, залежить від фінансових ресурсів. Адже підприємство має оплачувати матеріали для ремонту та обслуговування електромереж, купувати пальне для бригадних автомобілів і техніки, виплачувати заробітну плату працівникам, які щодня дбають про підтримання електрообладнання в належному стані.

Тому просимо споживачів, які заборгували за надані послуги з розподілу електроенергії, якнайшвидше погасити заборгованість!

Водночас ми дякуємо споживачам, які попри труднощі воєнного часу, передають покази лічильників та сплачують за електроенергію! Це важливий внесок у стабільне функціонування енергосистеми Сумщини.

АТ Сумигаз