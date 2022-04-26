У Лебедині рятувальники ліквідували загоряння двоповерхової господарчої споруди 3 травня о 00:47 на лінію екстреного виклику «101» надійшла інформація про загоряння двоповерхової господарчої споруди по вул. Козіївка у м. Лебедин.

На виклик залучався черговий караул 5-ї державної пожежно-рятувальної частини. На момент прибуття підрозділів ДСНС, вогонь повністю охопив другий поверх будівлі. Для безперебійної подачі води, автоцистерни до заправляли від пожежного гідранту, що знаходився на відстані до 2,5 км від осередку горіння. О 00:57 загоряння локалізували, о 03:30 повністю ліквідували. За попередніми даними, припустима причина пожежі – коротке замикання електромережі. Головне управління Державної служи України з надзвичайних ситуацій у Сумській області