Повідомлено про підозру та взято під варту сумчанина, який застрелив чоловіка під час повітряної тривоги За клопотанням слідчого та прокурора Окружної прокуратури міста Суми рішенням суду 2 травня 2022 року 39-річному підозрюваному в умисному вбивстві обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

Мова йде про подію, що сталась 25 лютого 2022 року в м. Суми близько 21.00. Під час сигналу повітряної тривоги жителі будинку направлялись в укриття. Один із них помітив підозрілого незнайомця, який проходив повз, відтак він пішов за ним. Декілька метрів чоловік ішов за підозрілим перехожим, а коли той побачив переслідувача, вистрілив у нього з автомата Калашникова. Від отриманого поранення 44-річний чоловік помер.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Пресслужба обласної прокуратури