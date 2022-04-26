Сумські освітяни опитують батьків школярів для оцінки якості дистанційної освіти

З метою оцінки якості дистанційної шкільної освіти у період воєнного стану, управління освіти у науки просить батьків учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти Сумської міської територіальної громади долучитися до онлайн-опитування.

Проведення дослідження є анонімним і не потребує надання особистих даних.

"Нам важлива ваша думка. Будемо вдячні за відповіді та максимальне поширення", - зазначають організатори опитування.

Опитування доступне за посиланням до 11 травня (включно) https://docs.google.com/forms/d/1ADMq7FeAg9ZsJ_fR5jPu011efuoKCqwK0VdfGMXd_KY/viewform?edit_requested=true