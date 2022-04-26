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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 16:02207

На Сумщині громадська організація видає продуктові набори людям, які лікуються від туберкульозу

У Сумській області громадська організація «Клуб «Шанс» супроводжує людей, які лікуються від резистентного і чутливого туберкульозу.

Фахівці організації консультують і мотивують клієнтів не переривати лікування, доставляють протитуберкульозні ліки за місцем проживання хворого та контролюють прийом препаратів, підтримують зв’язок із лікарями тощо.

Окрім цього, не зважаючи на активні бойові дії на території Сумщини в кінці лютого та в березні, «Клуб «Шанс» налагодили видачу продуктових наборів для клієнтів організації. Їх безкоштовно видають хворим за умови регулярного прийому медикаментів для мотивування, формування та підтримки прихильності до безперервного лікування.

До одного набору входять олія, тушковане м’ясо, рис, гречка, цукор і шоколадний батончик.

Таким чином, із січня по березень 2022 року соціальні працівники «Клуб «Шанс» видали 195 продуктових наборів у Сумах і Сумському районі. У квітні 116 наборів поїхали до людей, які лікуються від туберкульозу та є клієнтами організації в Шостці. Ще 33 набори у квітні передали хворим на ТБ у Бурині.

Діяльність щодо соціального супроводу клієнтів із туберкульозом СОГО «Клуб «Шанс» здійснює в рамках проєкту за фінансуванням БО «100 Відсотків Життя»,  співпрацюючи з медичним закладом КНП СОР «Регіональний клінічний фтизіопульмонологічний медичний центр».

Общество
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