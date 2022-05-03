Управління з питань праці роз’яснює: переведення працівника на іншу роботу під час воєнного стану Управління з питань праці надає консультації роботодавцям та працівникам щодо новацій у законодавстві на час воєнного стану.

Відповіді на найбільш актуальні та поширені питання, повідомив начальник управління Анатолій ЗАНЧЕНКО, оприлюднюватимуть на офіційному сайті Сумської міської ради.

Питання: «Які особливості переведення працівника на іншу роботу під час воєнного стану»?

Відповідь: Роботодавець має право перевести працівника на іншу роботу під час воєнного стану навіть без його згоди, але за певних умов. Відповідно до статті 31 Кодексу законів про працю України (КЗпП) власник або уповноважений ним орган не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором. При цьому в процесі роботи з різних причин може виникнути потреба змінити умови трудового договору. Ініціювати такі зміни може як власник або уповноважений ним орган, так і сам працівник.

Статтею 33 КЗпП передбачено, що тимчасове переведення працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, допускається лише за його згодою.

В реаліях війни в Україні діє Закон «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136-ІХ. Відповідно до статті 3 цього Закону, у період дії воєнного стану роботодавець має право перевести працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди (крім переведення на роботу в іншу місцевість, на території якої тривають активні бойові дії), якщо така робота не протипоказана працівникові за станом здоров’я, лише для відвернення або ліквідації наслідків бойових дій, а також інших обставин, що ставлять або можуть становити загрозу життю чи нормальним життєвим умовам людей, з оплатою праці за виконану роботу не нижче середньої заробітної плати за попередньою роботою.

Переведення на постійну або тимчасову роботу оформлюють наказом власника або уповноваженого ним органу. Якщо переведення тимчасове, зазначають його строк.

Зверніть увагу, що протягом воєнного стану норми частини третьої статті 32 КЗпП та інших законів України щодо повідомлення працівника про зміну істотних умов праці не застосовуються.

Законом № 2136-ІХ суттєво змінено норми законодавства щодо організації трудових відносин в умовах дії правового режиму воєнного стану.

У разі виникнення проблемних питань роботодавці та мешканці Сумської міської територіальної громади можуть звернутися за роз’ясненнями з питань трудових відносин до управління з питань праці за адресою: м. Суми, Покровська площа, 2, 5 поверх (вхід зі двору), каб. 502, 504 або за телефонами 701-577, 701-579.

СМР