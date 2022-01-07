У Сумах проводять вакцинацію проти COVID-19 Пандемія коронавірусної хвороби COVID-19 наразі ще триває.

Вакцинація проти COVID-19 — це єдиний спосіб захистити себе від тяжких наслідків хвороби і смерті.

У багатьох країнах й досі діють певні обмеження через пандемію COVID-19. Так у Шанхаї (Китай) запроваджений жорсткий карантин з 28 березня, який триває й посьогодні. Закрилась більшість підприємств, ринків та магазинів. Зростання захворюваності в Шанхаї обумовлене, серед іншого, мутаціями штаму коронавірусу «омікрон».

Якщо ви ще не вакциновані проти коронавірусу або потребуєте ревакцинації, ви можете зробити щеплення у міських амбулаторіях.

ДОСТУПНІ ВАКЦИНИ:

- Pfizer/BioNTech

- Sinovac Biotech (CoronaVac)

ПУНКТИ ЩЕПЛЕНЬ:

КНП «Центр первинної медико – санітарної допомоги №1» СМР у будні з 09:00 до 13:00 та вихідні з 09:00 до 12:00:

- Амбулаторія (вул. Іллінська буд. 48-50)

- Амбулаторія (вул. Аніщенко, буд. 10)

- Амбулаторія (вул. Ковпака, буд. 7)

- Амбулаторія (вул. Праці, буд. 3) у будівлі дорослої поліклініки лікарні №4

КНП «Центр первинної медико – санітарної допомоги №2» СМР у будні з 09:00 до 13:00 та вихідні з 09:00 до 12:00:

- Амбулаторія (вул. Привокзальна,буд.3А)

- Амбулаторія (вул. Івана Сірка,буд.33/1)

- Амбулаторія (вул. Паркова,буд.1)