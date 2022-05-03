Жертвами шахраїв стали двоє жителів Конотопщини, які втратили більше 55 тисяч гривень Конотопські поліцейські застерігають громадян бути обережними у телефонних розмовах з незнайомцями.

До поліції за допомогою звернувся 46-річний житель села Салтикове. Він розповів, що йому зателефонувала невідома жінка, яка назвалася представником банку та повідомила, що його картка заблокована. Для її розблокування потрібно назвати код, що надійшов йому в смс-повідомленні. Чоловік продиктував цифри, а вже за кілька годин виявив зникнення 10 000 гривень зі свого рахунку.

Цього ж дня до відділення поліції № 1 (м. Кролевець) звернувся місцевий житель та повідомив, що його дружину ошукали. Чоловік розповів, що його дружині зателефонував невідомий та повідомила, що на її банківський рахунок надійшли кошти із-за кордону. Як пояснив співрозмовник, дані кошти - це волонтерська допомога для Збройних сил України. Далі зловмисник надав жінці інструкції як ці кошти перерахувати на відповідні рахунки. А після виконання цього жінка виявила відсутність 45 522 гривень на своєму рахунку.

За даними фактами у поліції відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство».

Наразі правоохоронці вживають всі необхідні заходи для встановлення осіб зловмисників та їх місцезнаходження.

Працівники поліції звертаються до громадян із застереженням не довіряти незнайомим телефонним співрозмовникам. На жаль, неможливо передбачити, яка наступна злочинна ідея виникне в шахраїв і яку нову схему вони реалізують.

Будьте максимально пильними та обережними, не дайте жодного шансу злодіям збагатитися за ваш рахунок!

Відділ комунікації поліції Сумської області