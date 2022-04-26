В Охтирському районі поліцейські вилучили з незаконного обігу гранату Працівниками відділення поліцейської діяльності 1 (с. Велика Писарівка) Охтирського районного відділу поліції постійно вживаються заходи щодо протидії незаконному обігу зброї, боєприпасів та вибухових речовин.

Поліцейські в умовах воєнного стану та навіть під час реагування на щоденні виклики пов'язані з побутовими проблемами громадян, особливо акцентують увагу на виявлення можливих фактів незаконного поводження зі зброєю.

Так, вчора до поліції звернулась жінка та повідомила про сімейну сварку між нею та її чоловіком. Правоохоронці негайно виїхали на місце пригоди. Перебуваючи за місцем мешкання подружжя, поліцейські виявили у них факт зберігання гранати РГД.

Шістдесятирічний чоловік пояснив, що отримав вибуховий пристрій на початку квітня цього року від військових під час бойових дій.

«Знахідку» поліцейські вилучили та направили на експертизу.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до семи років. Слідство триває.

Поліція нагадує громадянам, що у разі добровільної видачі зброї, боєприпасів, вибухових пристроїв чи речовин, особа звільняється від кримінальної відповідальності.

Відділ комунікації поліції Сумської області