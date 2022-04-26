Депутату Шосткинської міської ради від ОПЗЖ повідомлено про підозру Не вказав у декларації відомості на майже 6,2 млн грн.

Керівник Сумської обласної прокуратури Олексій Тубелець 2 травня 2022 року здійснив повідомлення про підозру депутату Шосткинської міської ради VIII скликання від Опозиційної платформи «За життя», який зазначив у декларації відомості, що відрізняються від достовірних на загальну суму майже 6,2 млн грн.

За даними слідства, подаючи декларацію за 2020 рік, підозрюваний не зазначив відомості про житловий будинок, нежитлові приміщення, автомобіль ЗІЛ та КАМАЗ, що належать йому на праві приватної власності, та не вказав 70 земельних ділянок, які перебувають на праві оренди. Водночас суб’єкт декларування не зазначив дохід від продажу рухомого майна та дохід від зайняття підприємницькою діяльністю у розмірі 2,8 млн.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 366-2 (умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей) КК України.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Шосткинського районного управління поліції під процесуальним керівництвом Шосткинської окружної прокуратури.

Пресслужба обласної прокуратури