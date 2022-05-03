За минулу добу рятувальники Сумщини знешкодили 18 вибухонебезпечних предметів 2 травня піротехніками Міжрегіонального центру швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій (м. Ромни) на території Сумщини було виявлено та знешкоджено 18 вибухонебезпечних предметів.

Серед них снаряди для реактивних систем залпового вогню, артилерійські та реактивні снаряди та ручні гранати, які було виявлено на Роменщині, Путивльщині, Тростянеччині, Лебединщині, Конотопщині Сумському районі та в місті Тростянець.

Рятувальники вкотре наголошують, що в разі виявлення таких знахідок їх ні в якому разі не можна торкатись, намагатись перенести або розібрати, необхідно відійти від місця знахідки на безпечну відстань, не менше 100 метрів, попередити оточуючих та зателефонувати за номерами екстрених служб 101 та 102.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області