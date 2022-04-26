У сумському суді відновлено слухання та розподіл усіх категорій справ Відповідно до рішення зборів суддів з 02 травня 2022 року відновлено розподіл та реєстрацію усіх категорій справ, у томі числі й обвинувальних актів.

Також відновлено розгляд справ та матеріалів усіх категорій, які перебували у провадженні суддів до 24.02.2022 та станом на 01.05.2022 року залишились нерозглянутими.

https://bit.ly/3OOyQtz. Нові дати та час слухання справ Вам обов’язково будуть повідомлені у спосіб та порядок, що передбачений відповідним процесуальним законодавством (поштою, електронною поштою, телефонограмою, тощо). Нові дати працівники суду будуть поступово вноситися до КП «Д-3», та відповідно вони будуть відображатися на сайті суду в розділі Список справ, призначених до розгляду кожного дня за посиланням:

Одночасно повідомляємо, що з урахуванням запровадженого воєнного стану в Україні та неповним відновленням роботи інфраструктурних об’єктів у м. Суми, прийом і реєстрація вхідної кореспонденції та електронної пошти тимчасово буде здійснюватися з 8-00 до 12-00 години.

https://bit.ly/3267kRn. Свою кореспонденцію (позовні заяви, клопотання по справам, заяви та інші документи, що стосуються розгляду справ) Ви можете залишити на першому поверсі приміщення суду у спеціальній скриньці. Усі документи будуть в подальшому зареєстровані та опрацьовані. Також нагадуємо, що повний телефонний довідник є на нашому сайті за посиланням:

Звертаємо Вашу увагу, що на час воєнного стану обмежено допуск в приміщення суду осіб, які не є учасниками судових засідань.; особистий прийом громадян керівництвом суду не здійснюється до закінчення воєнного стану.

У разі загострення воєнних дій у місті, робота Зарічного районного суду м. Суми буде корегуватися відповідно до ситуації.