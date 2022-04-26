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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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Сумський суд пояснив, чому відпустив мера Середина-Буди, підозрюваного у держзраді

1 травня 2022 року Зарічним районним судом м. Суми було розглянуто клопотання слідчого УСБ України в Сумській області про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно міського голови Середино-Будської міської ради Сумської області, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 332 КК України.

За наслідками розгляду, з урахуванням певних обставин справи, інформація про які не може бути повідомлена з метою уникнення розголошення даних досудового розслідування, позитивної репутації підозрюваного, а також в першу чергу з огляду на незадовільний стан його здоров’я, прийнявши до уваги тривалий час з початку військової агресії РФ відносно України, впродовж якої міський голова, маючи об’єктивну можливість залишити країну, продовжував виконувати покладені на нього обов’язки, судом постановлено рішення про часткове задоволення клопотання слідчого та про застосування до підозрюваного  запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави, що цілком відповідає вимогам ч. 6 ст. 176 та ч. 4 ст. 183 КПК України.

Розмір застави в 1 млн. 488 тис. 600 грн, до речі, визначено вдвічі більшим ніж, передбачено відповідною нормою КПК України для злочину, у вчиненні якого підозрюється особа.

До того ж, на підозрюваного покладено ряд обов’язків, невиконання яких (або будь-якого з них), може мати наслідком звернення застави в дохід держави та застосування більш суворого запобіжного заходу.

Крім цього, одним з обов’язків визначено носіння електронного засобу контролю та заборона залишення м. Суми без дозволу слідчого або прокурора (а не місця постійного проживання підозрюваного, про що помилково зазначалось в деяких ЗМІ та соціальних мережах).

Слід також зауважити про те, що факт державної зради зазначеної службовою особою є предметом перевірки в межах кримінального провадження, на цей час є невстановленим фактом та підлягає доведенню в розумінні принципу презумпції невинуватості, а запобіжний захід не є мірою покарання за скоєне та спрямований лише на запобігання ризикам у справі та на забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного.

Наостанок, Зарічний районний суд м. Суми просить утриматись представників громадськості від публічних, безпідставних погроз на адресу суду та судді, оскільки в умовах війни вказані дії можуть використовуватись ворогом як засіб пропаганди з метою дискредитації України.

Зарічний районний суд м. Суми
Право
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