На Сумщині у вогні загибли двоє людей

На гасіння залучили місцеві пожежні команди з даного населеного пункту та з с. Слоут. Також, подолавши відстань у 10 км, на місце виклику прибуло відділення 10-ї державної пожежно-рятувальної частини з м. Глухів. Як було встановлено, вогонь охопив будинок на значній площі. Ускладнювало ситуацію те, що будівля була дерев’яна. У будинку було виявлено тіло загиблого господаря 1978 р.н. О 04:15 пожежу локалізували, а о 05:55 ліквідували.
Інша пожежа з трагічними наслідками сталася цього ж дня в Шосткинському районі. О 07:15 черговий караул 7-ї державної пожежно-рятувальної частини був викликаний в с. Ображіївка, яке знаходиться в 13 км від райцентру. Як було встановлено, вогонь охопив дерев’яну будівлю по всій площі. Під час ліквідації пожежі в одній із кімнат було виявлено тіло загиблого господаря будинку 1960 р.н. О 07:58 загоряння вдалося локалізувати. Проте щоб повністю приборкати пожежу довелося розбирати конструкції для виявлення прихованих осередків горіння. Об 11:00 пожежу остаточно ліквідували.
Загалом з початку року на Сумщині вогонь забрав життя вже 21 людини. Вкотре закликаємо громадян бути відповідальними у дотриманні правил пожежної безпеки. Лише разом ми зможемо зупинити смертельну статистику пожеж!
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