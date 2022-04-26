У Сумах почався прийом заяв до 1-х класів шкіл громади Прийом заяв до 1-х класів шкіл Сумської міської територіальної громади на 2022–2023 навчальний рік триватиме з 3 по 31 травня.

Для зарахування дитини до закладу освіти необхідно:

- визначити заклад, до якого вступає дитина (закріплення території, електронна адреса школи та телефони доступні за цим посиланням);

- направити документи до закладу освіти будь-яким доступним способом (особисто, електронною поштою, поштою тощо).

Перелік документів:

- заява

- копія свідоцтва про народження дитини;

- оригінал або копія медичної довідки 086 1/0. Враховуючи ситуацію, її можна буде додати до 25 серпня (за умови, що Україна вийде з воєнного стану);

- документ, що підтверджує право на першочергове зарахування (за місцем проживання на території обслуговування закладу освіти; діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі; діти працівників цього закладу освіти; випускниками дошкільного підрозділу цього закладу освіти (у разі його наявності).

У зв’язку із запровадженням воєнного стану, та згідно з Порядком під час прийому документів на зарахування до 1-го класу необхідно враховувати, що діти або один з їхніх батьків, які мають довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, довідку про звернення за захистом в Україні, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист, та які не мають якогось із вищезазначених документів, зараховуються до закладу освіти без їх подання.