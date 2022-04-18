Додано номер «гарячої лінії» з пошуку зниклих чи загиблих внаслідок військової агресії рф в Україні

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Для приховування інформації про пересування російських окупаційних військ територією рб, білорусам вимикають Інтернет....
В росії в Курській області виявили пошкоджену ділянку залізниці. Нею країна-агресор перекидає окупаційні війська в Україну....
Понад 572 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За останню добу офіційне число загиблих дітей не...
Центр протидії дезінформації при РНБО України попереджає: окупанти знову використовують прийом "інформаційного алібі", попереджаючи про можливі провокації в українських...
Інформація від Генерального Штабу Збройних сил України станом на 06.00 18.04.2022 щодо російського вторгнення....