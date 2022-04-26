Чим жила Сумщина 2 травня Хроніки відновлення області у сфері ЖКГ.

В Охтирці прибирають завали біля міської ради, розбирають завали та проводять демонтаж конструкцій на території Охтирської ТЕЦ.

Провели обстеження житлового будинку по вул. Київській, 96.

У м.Охтирка, м.Тростянець та Великописарівській ТГ тривають відновлювальні роботи з газопостачання.

У Великописарівській ТГ ремонтники проводять тимчасові під’єднання до електричних мереж, аби якнайшвидше відновити електропостачання.

А у Тростянецькій громаді всі абоненти уже з електроенергією!

У Сумському, Охтирському, Конотопському, Шосткинському районах на трасах Н-12, Н-07, Р-61, Р-60, Р-44 проводиться ямковий ремонт доріг.

У Сумському районі ремонтують міст на автодорозі Токарі-Межирич, Лебединської громади.