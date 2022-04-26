У прикордонних до Сумщини областях росії готуються до епідемії холери За даними розвідки, у прикордонних з Україною областях росії готуються до епідемії холери. Ймовірно, наприкінці травня — на початку червня керівництво рф може вдатись до провокацій, звинувативши Україну в «застосуванні біологічної зброї».

Про це заявило Головне управління розвідки Міноборони України.

Там зазначили, що головний державний санітарний лікар рф Анна Попова підписала постанову «Про додаткові заходи щодо профілактики холери».

Особлива увага приділяється прикордонним з Україною регіонам: Брянській, Курській, Бєлгородській, Воронезькій, Ростовській областях, Краснодарському краю та анексованому Криму. Керівникам територіальних управлінь «Росспоживнагляду» доручили:

до 15 травня підготувати лабораторії для проведення досліджень на холеру, посилити контроль за місцями масового скупчення людей, а також поінформувати населення про заходи з профілактики хвороби;до 1 червня підготувати медустанови до проведення протиепідемічних заходів та підготувати розрахунок необхідних для цього препаратів.

«Ймовірно, наприкінці травня — початку червня керівництво рф може вдатись до провокацій у прикордонних з Україною районах. Відповідальність за це традиційно спробують перекласти на Україну, звинувативши у "застосуванні біологічної зброї"», — резюмувала українська розвідка