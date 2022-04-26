Влада знову ставить дедлайни: до 24 серпня відбудувати залізничний вокзал у Тростянці Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький планує за 4 місяці завершити основну частину робіт по залізничному вокзалу та привокзальній площі в Тростянці.

Про це він написав у Фейсбуці.

"Сьогодні зустрілися з робочою групою архітекторів, яка працює над відбудовою Тростянця.

Відновлювати Тростянець починаємо від залізничного вокзалу, привокзальної площі і закінчуючи відбудовою міської лікарні, багатоквартирних будинків, інших будівель, зруйнованих та пошкоджених російськими окупантами.

Також працюємо над створенням Меморіалу пам’яті загиблим під час окупації Тростянця.

Плануємо до 24 серпня зробити основну частину робіт по залізничному вокзалу та привокзальній площі", - йдеться в повідомленні.