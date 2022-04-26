У Сумах приватні перевізники подовжать час роботи частини маршрутів Дев’ять маршрутів пасажирського транспорту подовжать графік руху до 19:00.

Про це повідомив начальник відділу транспорту, зв’язку та телекомунікаційних технологій Сергій ЯКОВЕНКО під час апаратної наради при міському голові.

"На сьогодні громадський транспорт працює в обмеженому режимі, але щодня ми намагаємося додати кількість транспорту, - розповів він. - Так, відсьогодні запрацював маршрут № 10А - на лінію вийшли два тролейбуси. У подальшому будемо розширювати можливості транспортного забезпечення".

За інформацією Сергія Яковенка, з перевізниками та керівництвом АЗС досягнуто домовленостей щодо подовження роботи приватного транспорту. Тож, автобуси з маршрутами №№ 2, 5, 10, 12, 13, 18, 19, 20, 61 виконуватимуть рейси до 19:00.

Наразі залишається проблемним питання руху тролейбусів у Роменському мікрорайоні, враховуючи пошкодження кабелю до підстанції, яка живить тролею у цьому мікрорайоні та на вул. Білопільський шлях. Нині до автовокзалу тролейбуси доїжджають за допомогою автономного ходу, а на вул. Роменська курсування "рогатих" зупинено.

"Намагаємося оперативно вирішити питання поточного ремонту кабелю та відновлення руху тролейбусів", - зауважив посадовець.

Міський голова Олександр ЛИСЕНКО доручив керівнику відділу та КП «Електроавтотранс» у найкоротші строки завершити ремонт і сформулювати пропозиції щодо подальших дій, спрямованих на забезпечення безперебійної роботи контактної мережі.

СМР