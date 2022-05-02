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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 16:266

П’яний сумчанин влаштував стрілянину з автомату посеред вулиці

Учора, близько 21 години, до Сумського районного управління поліції надійшло повідомлення про стрілянину на одній із вулиць міста.

У Сумах поліцейські викрили чоловіка у вчиненні хуліганських дій

Учора, близько 21 години, до Сумського районного управління поліції надійшло повідомлення про стрілянину на одній із вулиць міста.

Виїхавши на місце події, слідчо-оперативна група поліції виявила 41-річного чоловіка, який перебував у стані алкогольного сп'яніння та поводив себе неадекватно.

Як виявилося, чоловік зробив два постріли вгору з автоматичної зброї. У нього правоохоронці вилучили автомат АКС-74У, 22 набої та 1 гільзу. Все вилучене направлено на експертизу.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України "Хуліганство". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Слідство триває.

Поліція Сумщини

Право
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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