У Сумському обласному центрі комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю відкрили сучасну їдальню У Сумському обласному центрі комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю після реконструкції відкрили харчоблок та обідню залу.

Щороку обслуговування в центрі комплексної реабілітації проходять до 800 осіб та дітей з інвалідністю. Тут займаються з дітьми від народження до 18 років, обслуговують дорослих віком до 25 років.

За словами директорки закладу Олени Сущенко, центр фінансується з обласного та державного бюджетів і забезпечує пацієнтів безоплатним 5-разовим харчуванням. А це до 80 осіб щоденно. Приміщення, де готується їжа та харчуються діти, потребувало реконструкції понад 20 років. Тож минулоріч було виділено майже 3 млн грн і в січні 2022 року роботи завершилися.

Загальна площа реконструйованих приміщень – 143 м кв. Обідня зала, розрахована на 45 місць, – 70 м кв., приміщення харчоблоку – 73 м кв. Харчоблок обладнано системою вентиляції, сюди закуплено промислове обладнання. Приміщення їдальні облаштовано для дітей з інвалідністю зручними меблями. Тут створено сучасне дизайнерське оточення для затишного й комфортного перебування дітей.

Сумська облрада