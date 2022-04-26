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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 17:58153

Продуктові магазини в Сумах відновили свою роботу на 90%

Заступник начальника відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Галина ДОЦЕНКО повідомила, що у Сумській міській територіальній громаді із 520 продуктових магазинів запрацювали 90%, а це 410 торговельних точок.

Покращилося постачання продуктів харчування, що позитивно вплинуло на стабілізацію роздрібних цін.
На 1 травня запрацювали магазини й у віддалених районах: Василівка, Баранівка, Баси, вул. Тополянська, вул. Ковпака, вул. Білопільський шлях та на території чотирьох старостинських округів. На полицях є всі необхідні групи товарів. Днями відкриються ще 10 магазинів «Продуктової хатки», що мають підвищений попит серед містян.
Не кращі нині часи для спеціалізованих магазинів з продажу алкогольних напоїв та пива – таких у місті 23. Вони не можуть налагодити роботу, оскільки діє заборона продажу на алкоголь, окрім вихідних днів.
Ще не відкрилися маленькі магазинчики з продажу риби та м’яса, власники яких з інших регіонів: «Олександрівський м’ясокомбінат», «М’ясна лавка» та «Рибна лавка», «Роганський м’ясокомбінат», які розташовані на вул. Леваневського, вул. СКД, вул. Охтирська, вул. 20 років Перемоги, просп. Курський. Але тут є розгалужена торговельна мережа, тому відсутність зазначених магазинів не створює особливих незручностей.
Робочою групою здійснено перевірку 56 торговельних закладів на просп. Курський, вул. Нахімова, вул. С. Бандери та у Великочернеччинському старостинському окрузі, а також 46 точок Центрального ринку на предмет стабілізації цінової політики. Фактів завищених цін зафіксовано не було.
Разом з тим, відділ торгівлі, пояснює, що є звернення, скажімо щодо різних цін на солену рибу, але на цей товар ціна не фіксується. Існує перелік групи соціально значущих товарів з 20 найменувань, на які встановлено торговельну надбавку в межах 10%: борошно пшеничне вищого ґатунку, макаронні вироби, крупа гречана, крупа вівсяна, свинина, яловичина, молоко, масло вершкове, птиця, яйця курячі, олія соняшникова, цукор, капуста, буряк, морква, цибуля, картопля, хліб, сметана.
Міський голова Олександр ЛИСЕНКО порекомендував торговельним закладам переглянути режим роботи та починати торгівлю з 7:30, оскільки під час воєнного стану люди вирішують усі побутові справи у першій половині дня, з урахуванням обмежень комендантської години. Зачиняються магазини здебільшого о 19:00, зважаючи на графік роботи міського транспорту.

СМР

Экономика
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