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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 17:40180

На Роменщині спіймали рибного браконьєра

Поліцейські нагадують, що на території Сумщини триває операція «Нерест».

До співробітників Роменського районного відділу поліції надійшло повідомлення про те , що на одному із ставків Роменського району «серед білого дня» чоловік займається браконьєрством. На місце виклику негайно виїхав наряд поліції. Прибувши до вказаного ставку, правоохоронці побачили невідомого, що саме посеред водойми плив на надувному човні. Як з’ясувалось, 26-річний роменчанин намагався здійснити вилов риби за допомогою сітки, яку вже встиг встановити у водоймі.

В результаті з місця події поліцейські вилучили риболовецьку сітку, надувний човен, нанос, весла та невелику кількість риби, яку чоловік все ж встиг впіймати.

Наразі за даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 «Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом» Кримінального кодексу України. За скоєне чоловікові загрожує покарання у вигляді штрафу або ж обмеження волі на строк до трьох років.

Правоохоронці ж нагадують громадянам, що на період нересту риб і розмноження інших водних біоресурсів заборонено здійснювати їх вилов у всіх видах водоймищ, та закликають громадян бути відповідальними, дотримуватись вимог чинного законодавства та не порушувати правил рибальства.

Відділ комунікації поліції Сумської області

Право
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