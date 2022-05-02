Поліцейські Сумщини продовжують встановлювати особи громадян, загиблих внаслідок бойових дій У період військового стану співробітники розшукового відділу УКР ГУНП в Сумській області на постійній основі вживають заходи щодо ідентифікації осіб, які загинули внаслідок агресії рф.

Так, вжитими заходами встановлено особу чоловіка, виявленого 24.02.2022 у автомобілі на території м. Суми, по вул. Г.Кондратьєва. Ним виявився 40-річний військовий, мешканець м. Полтава.

Внаслідок авіаційного бомбардування м. Тростянець, що сталося 20.03.2022

було виявлено тіла двох невідомих чоловіків. У ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що це 57-річний та 63-річний місцеві жителі.

Ще одного невстановленого чоловіка було знайдено мертвим 07.04.2022 на території Новослобідської територіальної громади, поблизу с. Бояро Лежачі, в лісовому масиві біля дороги. Встановлено, що чоловік загинув внаслідок вогнепального кульового поранення. Вжитими заходами оперативні співробітники ідентифікували особу померлого. Ним виявився 29-річний мешканець Чернівецької області.

Крім того, поліцейськими було встановлено особу загиблого чоловіка, виявленого 11.04.2022 на узбіччі дороги, поблизу с. Боромля, Охтирського району. Померлим виявився 42-річний мешканець с. Стецьківка, Сумського району.

Відділ комунікації поліції Сумської області