Лента

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 15:5791

На Сумщині упродовж доби вогнеборці тричі приборкували загоряння сухої рослинності

1 травня пожежно-рятувальні підрозділи виїздили на гасіння пожеж пов’язаних і загоряннями залишків сухої рослинності на відкритих територіях у Річківській, Миропільській ОТГ та м. Буринь.

Загальна площа пройдена вогнем склала близько 5 га. Загалом на гасіння цих трьох пожеж залучалося 11 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

За попередніми висновками, всі ці загоряння спричинило необережне поводження з вогнем невстановленої особи. Рятувальники вкотре звертаються до громадян, будьте відповідальними та не допустіть знищення нашої мальовничої Сумщини, яке проводили окупаційні війська! Не паліть суху траву та сміття. Будьте максимально обережними з вогнем. При виявленні ознак пожежі на відкритих територіях негайно телефонуйте за номером «101»!  

Головне управління ДСНС України у Сумській області

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

П’яний сумчанин влаштував стрілянину з автомату посеред вулиці
Сегодня 16:26
На Сумщині упродовж доби вогнеборці тричі приборкували загоряння сухої рослинності
Сегодня 15:57
Завтра в Сумах поховають 22-річного героя
Сегодня 15:52
Поліцейські Сумщини продовжують встановлювати особи громадян, загиблих внаслідок бойових дій
Сегодня 15:33
У Шостці автівка знесла електроопору
Сегодня 15:28
Міністерство юстиції України інформує щодо продовження терміну дії паспортів
Сегодня 15:17
У Сумах попрощалися із 21-річним захисником України
Сегодня 15:04
У Сумах 9 важко хворих на COVID-19
Сегодня 14:30
У Сумах п’яний водій врізався в паркан і втік з місця ДТП
Сегодня 14:17
Баскетболіст із Сум виставив на благодійний аукціон свою медаль володаря Суперкубку України
Сегодня 13:58
Сумські поліцейські викрили чоловіка у незаконному зберіганні наркотиків
Сегодня 13:26
У Сумах розпочалася підготовка до наступного опалювального сезону
Сегодня 12:59
view counter

Статьи

Що треба знати про надзвичайний стан в Україні
Сегодня 13:45
Как организовать квартирный переезд - советы от Moving Expert
29.04.2022 17:34
"Треба багато ще зробити". Як відновлюють Битицю під Сумами
29.04.2022 14:51
«Сумчанам потрібні позитивні емоції - ми намагаємося зробити місто чистим, зеленим, охайним, а ще допомогти тим, хто цього потребує»
29.04.2022 12:24
Минитрактор Iseki: преимущества, недостатки, особенности эксплуатации
28.04.2022 15:53
«Конотопська відьма» - ювіляр року і не тільки…
28.04.2022 12:13
У Великій Писарівці від дій військових РФ постраждала вулиця, яка має назву дивізії, що руйнувала Сумщину
28.04.2022 11:47
«Каюся і хочу відмитися»: віцепрезидент Газпромбанку родом з Охтирки повернувся до України і планує вступити до тероборони
27.04.2022 16:04
Мер Сум: Місто згуртувалося, втримало оборону й дало відсіч рашистам
27.04.2022 10:34
Сумчанам нагадують про правила поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів
26.04.2022 14:37
Криптовалюта XEM - что нужно про нее знать?
26.04.2022 13:51
Обережно: зловмисники вигадують нові шахрайські схеми
26.04.2022 11:09
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.