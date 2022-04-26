На Сумщині упродовж доби вогнеборці тричі приборкували загоряння сухої рослинності 1 травня пожежно-рятувальні підрозділи виїздили на гасіння пожеж пов’язаних і загоряннями залишків сухої рослинності на відкритих територіях у Річківській, Миропільській ОТГ та м. Буринь.

Загальна площа пройдена вогнем склала близько 5 га. Загалом на гасіння цих трьох пожеж залучалося 11 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

За попередніми висновками, всі ці загоряння спричинило необережне поводження з вогнем невстановленої особи. Рятувальники вкотре звертаються до громадян, будьте відповідальними та не допустіть знищення нашої мальовничої Сумщини, яке проводили окупаційні війська! Не паліть суху траву та сміття. Будьте максимально обережними з вогнем. При виявленні ознак пожежі на відкритих територіях негайно телефонуйте за номером «101»!

Головне управління ДСНС України у Сумській області