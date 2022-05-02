У Сумах п’яний водій врізався в паркан і втік з місця ДТП

Учасник автопригоди так поспішав, що на місці події залишив номерний знак автівки, який відлетів із частиною бампера внаслідок ДТП. Тому охоронці порядку швидко розшукали 31-річного водія автомобіля Great Wall.
Чоловік своєї причетності до ДТП не заперечував. А місце події залишив, бо злякався. Також у нього патрульні виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Зі слів громадянина, у такий спосіб він знімав стрес. До слова, результат огляду на стан сп'яніння був позитивний – 1,72 проміле алкоголю.
На водія вартові порядку склали три адмінматеріали:
- ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП;
- ст. 122-4 (Залишення місця скоєння ДТП) КУпАП;
- ч. 4 ст. 130 (Вживання особою, яка керувала транспортним засобом, після ДТП за її участю алкоголю) КУпАП.
Рішення прийматиме суд.
Патрульная поліція Сумщини