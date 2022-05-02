У Сумах п’яний водій врізався в паркан і втік з місця ДТП Днями патрульні отримали виклик на вулицю Юрія Липи. Там заявник розповів, як водій транспортного засобу темного кольору здійснив наїзд на паркан його будинку та дуже швидко залишив місце події.

Учасник автопригоди так поспішав, що на місці події залишив номерний знак автівки, який відлетів із частиною бампера внаслідок ДТП. Тому охоронці порядку швидко розшукали 31-річного водія автомобіля Great Wall. Чоловік своєї причетності до ДТП не заперечував. А місце події залишив, бо злякався. Також у нього патрульні виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Зі слів громадянина, у такий спосіб він знімав стрес. До слова, результат огляду на стан сп'яніння був позитивний – 1,72 проміле алкоголю. На водія вартові порядку склали три адмінматеріали: - ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП; - ст. 122-4 (Залишення місця скоєння ДТП) КУпАП; - ч. 4 ст. 130 (Вживання особою, яка керувала транспортним засобом, після ДТП за її участю алкоголю) КУпАП. Рішення прийматиме суд. Патрульная поліція Сумщини