Лента

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 15:17120

Міністерство юстиції України інформує щодо продовження терміну дії паспортів

Громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які знаходяться на території України на законних підставах, на період воєнного стану повинні мати при собі документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України чи спеціальний статус.

Такими документами для громадян України є паспорт громадянина України у формі картки або книжечки, паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Для іноземців та осіб без громадянства - посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту.

Зазначені документи мають певний строк дії.

На період дії воєнного стану у громадян України, іноземців та осіб без громадянства обмежена можливість обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи або вклеювання фотокартки до паспорта громадянина України по досягненню 25- і 45-річного віку.

Таким чином, до відповідного нормативного врегулювання або відновлення роботи ДМС у повному обсязі, з метою вчинення нотаріальних дій або проведення державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в регіонах, де у громадян України, іноземців та осіб без громадянства обмежена можливість обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи або вклеювання фотокартки до паспорта громадянина України по досягненню 25- і 45-річного віку, особи можуть пред'являти документ, строк дії якого закінчився, або документ, що посвідчує особу, до якого своєчасно не вклеєна фотокартка.
Окрім цього зазначаємо, що постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 170 «Деякі питання внесення інформації до паспорта громадянина України для виїзду за кордон» затверджено Тимчасовий порядок внесення інформації до паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Так, у разі закінчення строку дії паспорта для виїзду за кордон такий строк може бути продовжено до п'яти років на підставі заяви особи або її законного представника.

Внесення до паспорта для виїзду за кордон інформації про продовження строку його дії здійснюється працівником територіального органу/територіального підрозділу ДМС, посольства або консульської установи України шляхом проставлення на 2--5 сторінки паспорта для виїзду за кордон відмітки "Строк дії паспорта продовжено до | року" із зазначенням прізвища та ініціалів посадової особи територіального органу/територіального підрозділу ДМС, посольства або консульської установи України, вчинення нею підпису, що скріплюється гербовою печаткою.

Право
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

П’яний сумчанин влаштував стрілянину з автомату посеред вулиці
Сегодня 16:26
На Сумщині упродовж доби вогнеборці тричі приборкували загоряння сухої рослинності
Сегодня 15:57
Завтра в Сумах поховають 22-річного героя
Сегодня 15:52
Поліцейські Сумщини продовжують встановлювати особи громадян, загиблих внаслідок бойових дій
Сегодня 15:33
У Шостці автівка знесла електроопору
Сегодня 15:28
Міністерство юстиції України інформує щодо продовження терміну дії паспортів
Сегодня 15:17
У Сумах попрощалися із 21-річним захисником України
Сегодня 15:04
У Сумах 9 важко хворих на COVID-19
Сегодня 14:30
У Сумах п’яний водій врізався в паркан і втік з місця ДТП
Сегодня 14:17
Баскетболіст із Сум виставив на благодійний аукціон свою медаль володаря Суперкубку України
Сегодня 13:58
Сумські поліцейські викрили чоловіка у незаконному зберіганні наркотиків
Сегодня 13:26
У Сумах розпочалася підготовка до наступного опалювального сезону
Сегодня 12:59
view counter

Статьи

Що треба знати про надзвичайний стан в Україні
Сегодня 13:45
Как организовать квартирный переезд - советы от Moving Expert
29.04.2022 17:34
"Треба багато ще зробити". Як відновлюють Битицю під Сумами
29.04.2022 14:51
«Сумчанам потрібні позитивні емоції - ми намагаємося зробити місто чистим, зеленим, охайним, а ще допомогти тим, хто цього потребує»
29.04.2022 12:24
Минитрактор Iseki: преимущества, недостатки, особенности эксплуатации
28.04.2022 15:53
«Конотопська відьма» - ювіляр року і не тільки…
28.04.2022 12:13
У Великій Писарівці від дій військових РФ постраждала вулиця, яка має назву дивізії, що руйнувала Сумщину
28.04.2022 11:47
«Каюся і хочу відмитися»: віцепрезидент Газпромбанку родом з Охтирки повернувся до України і планує вступити до тероборони
27.04.2022 16:04
Мер Сум: Місто згуртувалося, втримало оборону й дало відсіч рашистам
27.04.2022 10:34
Сумчанам нагадують про правила поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів
26.04.2022 14:37
Криптовалюта XEM - что нужно про нее знать?
26.04.2022 13:51
Обережно: зловмисники вигадують нові шахрайські схеми
26.04.2022 11:09
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.