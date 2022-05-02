У Сумах 9 важко хворих на COVID-19 Начальник управління охорони здоров'я Олена ЧУМАЧЕНКО під час щопонеділкової апаратної наради доповіла про поточну діяльність галузі та підпорядкованих управлінню закладів.

Посадовець повідомила, що галузь продовжує працювати в режимі підвищеної готовності. Спостерігається збільшення хворих у стаціонарах - таких наразі 829 осіб. Для надання їм необхідної медичної допомоги лікарні забезпечені всім необхідним: є ліки, витратні матеріали, організовано харчування.

Начальник управління охорони здоров'я звернула увагу на те, у сумчан продовжують діагностувати COVID-19. Наразі з цією недугою у стаціонарах перебувають 27 осіб, у дев'яти з яких спостерігається важкий перебіг і вони - на кисневій терапії. З огляду на це, Олена ЧУМАЧЕНКО закликала сумчан, які не завершили курс вакцинації, зробити це. Препарати для щеплення в наявності. Також Олена Чумаченко порадила жителям громади дотримуватися й інших заходів запобігання COVID-19.