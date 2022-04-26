Баскетболіст із Сум виставив на благодійний аукціон свою медаль володаря Суперкубку України Вихованець сумського баскетболу Андрій Кожем’якін виставив на благодійний аукціон свою медаль володаря Суперкубку України.

Про це повідомляє сам баскетболіст на своїй сторінці в Instagram, пише Суспільне.

У дописі спортсмена йдеться: “Наслідуючи приклад Дмитра Забірченка та Олександра Сизова, організовую аукціон. На аукціон виставляю першу в історії українського баскетболу медаль Суперкубку України, яку я виграв у складі “Дніпра”.

Баскетболіст із Сум Андрій Кожем’якін виставив на благодійний аукціон свою медаль володаря Суперкубку УкраїниФото: Instagram/andrii.kozhemiakin

"Перемога наша, а нам треба її прискорити і допомогти нашим воїнам.”, – написав Кожем’якін. Виручені кошти баскетболіст передасть до фонду допомоги Збройним Силам України.

Андрій виграв Суперкубок України у складі баскетбольного клубу "Дніпро" у 2018 році. Наразі працює в Івано-Франківську на зборі національної команди з баскетболу 3х3, яка готується до кваліфікації на чемпіонат Європи.