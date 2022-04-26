Баскетболіст із Сум виставив на благодійний аукціон свою медаль володаря Суперкубку України

Про це повідомляє сам баскетболіст на своїй сторінці в Instagram, пише Суспільне.
У дописі спортсмена йдеться: “Наслідуючи приклад Дмитра Забірченка та Олександра Сизова, організовую аукціон. На аукціон виставляю першу в історії українського баскетболу медаль Суперкубку України, яку я виграв у складі “Дніпра”.
Баскетболіст із Сум Андрій Кожем’якін виставив на благодійний аукціон свою медаль володаря Суперкубку УкраїниФото: Instagram/andrii.kozhemiakin
"Перемога наша, а нам треба її прискорити і допомогти нашим воїнам.”, – написав Кожем’якін. Виручені кошти баскетболіст передасть до фонду допомоги Збройним Силам України.
Андрій виграв Суперкубок України у складі баскетбольного клубу "Дніпро" у 2018 році. Наразі працює в Івано-Франківську на зборі національної команди з баскетболу 3х3, яка готується до кваліфікації на чемпіонат Європи.