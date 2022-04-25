Суд може випустити підозрюваного у державній зраді голову громади на Сумщині під заставу Підозрюваному в державній зраді посадовцю обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю звільнення під майже 1,5 млн грн застави - прокуратура оскаржуватиме його.

Сьогодні, 1 травня 2022 року, за клопотанням слідчого та прокурора рішенням Зарічного районного суду м. Суми голові Середино-Будської територіальної громади обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю звільнення під майже 1,5 млн грн застави. Прокуратура категорично не погоджується з таким запобіжним заходом та буде наполягати на скасуванні застави.

Нагадуємо, що 29 квітня 2022 року голову громади затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у державній зраді та незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 2 ст. 111 та ч. 2 ст. 332 КК України).

За даними слідства, голова теротиріальної громади надавав державі-агресору допомогу в здійсненні підривної діяльності. Зокрема передавав інформацію представникам Федеральній службі безпеки про переміщення Збройних Сил України та види їх озброєння. Під час окупації посадовець планував "здати" місто окупантам, з цією метою особисто надав наказ знищити інженерні споруди закритого пункту пропуску.

Злочинну діяльність голови громади викрито співробітниками Управління Служби безпеки України в Сумській області спільно з прокуратурою.

Сумська обласна прокуратура