У Тростянці на місці зруйнованої п’ятиповерхівки може бути Меморіал Як повідомив керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький, столичні фахівці разом із нашими архітекторами продовжують працювати над концепцією відновлення міста.

Вже є попередні результати, напрацьовані ескізи, пише Ваш шанс.

«Найближчим часом буде визначено, чи можливо експлуатувати п’ятиповерхову будівлю, яка вигоріла, - уточнив керівник ОВА. – Скоріш за все, поряд буде збудований новий багатоквартирний будинок, а на її місці – облаштований Меморіал. Експерти та фахівці поки що визначаються. Вірогідніше, відновити цю зруйновану п’ятиповерхівку навпроти залізничного вокзалу не можна. Там терміново поряд треба розпочинати будувати нове житло. Через тиждень - максимум два - повинно бути остаточне рішення. Люди повинні мати житло».

Також, за його словами, в 15 регіонах України, які найбільш постраждали від російської агресії, розпочинається процес зведення житла для тих, хто його втратив. Туди будуть заселені люди до того часу, доки їх власні помешкання не будуть приведені до ладу. Після повернення додому – це житло буде використовуватися для військових та інших категорій, які стоять на черзі.