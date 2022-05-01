Роменчанин здав на блокпосту російський автомат

Як з'ясувалося, чоловік випадково знайшов у лісосмузі, неподалік від траси, автомат, який ймовірно належав військовим РФ. Тому вирішив добровільно здати зброю правоохоронцям, знаючи, що за незаконне зберігання зброї та боєприпаси передбачена кримінальна відповідальність.
Так, чоловік видав поліцейським знайдений АКС 74 та 30 патронів до нього.
Правоохоронці вкотре нагадують громадянам про необхідність добровільно здавати незареєстровану зброю, набої та вибухові пристрої, якщо ці речі зберігаються незаконно.