Роменчанин здав на блокпосту російський автомат Під час несення служби на блок-посту до поліцейських Роменського районного відділу поліції, які несли службу спільно з представниками територіальної оборони, звернувся 25-річний місцевий житель та повідомив, що бажає здати зброю.

Як з'ясувалося, чоловік випадково знайшов у лісосмузі, неподалік від траси, автомат, який ймовірно належав військовим РФ. Тому вирішив добровільно здати зброю правоохоронцям, знаючи, що за незаконне зберігання зброї та боєприпаси передбачена кримінальна відповідальність.

Так, чоловік видав поліцейським знайдений АКС 74 та 30 патронів до нього.

Правоохоронці вкотре нагадують громадянам про необхідність добровільно здавати незареєстровану зброю, набої та вибухові пристрої, якщо ці речі зберігаються незаконно.