У Шостці поліцейські повернули чоловіку викрадений у нього велосипед

Провівши ряд оперативна-пошукових заходів, співробітники кримінальної поліції Шостки встановили особу зловмисника. Ним виявився 37-річний місцевий житель, який випадково опинився поряд з компанією. Він же й запримітив велосипед, що стояв неподалік непристебнутим.
Пізніше, знайшовши влучний момент, підозрюваний забрав двоколісний, якого в подальшому залишив на зберігання в свого знайомого, плануючи вигідно продати.
Відносно зловмисника у поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України.
Поліція Сумщини