У Шостці поліцейські повернули чоловіку викрадений у нього велосипед До дільничного офіцера поліції звернулася літня жителька Шостки, яка розповіла, що її син, який святкував напередодні свій 46-й день народження зі знайомими, повернувся вночі без велосипеда, мобільного телефону, ключів та документів.

Провівши ряд оперативна-пошукових заходів, співробітники кримінальної поліції Шостки встановили особу зловмисника. Ним виявився 37-річний місцевий житель, який випадково опинився поряд з компанією. Він же й запримітив велосипед, що стояв неподалік непристебнутим. Пізніше, знайшовши влучний момент, підозрюваний забрав двоколісний, якого в подальшому залишив на зберігання в свого знайомого, плануючи вигідно продати. Відносно зловмисника у поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Поліція Сумщини