Кролевецькі поліцейські викрили крадіїв чужого майна Спокусились зловмисники на банківську картку та мобільний телефон. Однак залишитися невикритими їм не вдалося, їх розшукали працівники поліції.

До відділення поліції №1 (м. Кролевець) із заявою про крадіжку звернулася 42-річна жителька міста. Жінка розповіла, що з її банківського рахунку зникло 2500 гривень. Як з’ясували правоохоронці, під час спільного розпиття алкогольних напоїв, 25-річний знайомий заявниці скориставшись влучним моментом та непомітно забрав банківську карту жінки. А згодом розрахувався нею в одному з магазинів міста.

Того ж дня до поліції звернулася 76-річна місцева мешканка. Вона розповіла, що до неї звернулася її 10-річна сусідка і повідомила, що невідомі викрали її телефон.

Як з’ясували правоохоронці, граючись на подвір’ї, дитина залишила свій телефон на лавочці. У той же час, 53-річна жінка проходила повз неї та, впевнившись, що ніхто не бачить, забрала телефон, аби в подальшому віддати його за винагороду.

В поліції за даними фактами відкрито кримінальні провадження за ч. 4 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Сумської області