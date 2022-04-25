Більше ніж 623 дитини постраждали в Україні внаслідок збройної агресії рф Станом на ранок 1 травня 2022 року офіційне число дітей-жертв не змінилося - 219. Зросла кількість поранених - понад 404.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 139, Київській - 115, Харківській - 95, Чернігівській - 68, Херсонській - 44, Миколаївській - 43, Луганській - 37, Запорізькій - 27, Сумській - 17, у м.Києві - 16, Житомирській - 15.

Упродовж 29-30 квітня внаслідок обстрілів військовими РФ м.Добропілля, смт.Дробишеве Краматорського району та с.Времівка Волноваського району Донецької області отримали поранення п’ять дітей.

28 квітня через артилерійський обстріл ворогом с.Любимівка Бериславського району Херсонської області отримала поранення 12-річна дівчинка.

Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ пошкоджено 1570 закладів освіти. При цьому 111 з них зруйновано повністю.