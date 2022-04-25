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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 08:23404

По Сумщині знову стріляли з мінометів

Розповідаючи про те, як пройшов минулий день, керівник Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький у своєму відеозверненні зазначив, що обстріли України та території Сумської області з боку російського агресора продовжуються.

30 квітня в районі населеного пункту Катеринівка Шосткинського району територію Сумщини було обстріляно з мінометів, пише Ваш шанс.

"На жаль, продовжуються такі щоденні провокації. Було п'ять прильотів. Ніхто не постраждав, немає руйнувань. Але орки продовжують потрошку обстрілювати нас. Мабуть, вони вже бояться просування з нашого боку до них, - каже очільник області. - Тому вони окопуються, мінуються, будують оборонні споруди.

Ми теж працюємо над укріпленням Сумської області та прикордонних територій".

Общество
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