По Сумщині знову стріляли з мінометів Розповідаючи про те, як пройшов минулий день, керівник Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький у своєму відеозверненні зазначив, що обстріли України та території Сумської області з боку російського агресора продовжуються.

30 квітня в районі населеного пункту Катеринівка Шосткинського району територію Сумщини було обстріляно з мінометів, пише Ваш шанс.

"На жаль, продовжуються такі щоденні провокації. Було п'ять прильотів. Ніхто не постраждав, немає руйнувань. Але орки продовжують потрошку обстрілювати нас. Мабуть, вони вже бояться просування з нашого боку до них, - каже очільник області. - Тому вони окопуються, мінуються, будують оборонні споруди.

Ми теж працюємо над укріпленням Сумської області та прикордонних територій".