Меру Бурині, його заступнику та депутату міськради повідомлено про підозру у співпраці з окупантами За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру міському голові Буринської міської ради, його заступнику та одному з депутатів міськради у співпраці з державою-агресором та матеріальному забезпеченні її збройних формувань (ч.4, ч.6 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, під час окупації збройними формуваннями РФ території Буринської ОТГ Конотопського району Сумської області вони погодилися на співпрацю з державою-агресором.

Підозрювані здійснювали інформаційну діяльность, спрямовану на підтримку дій держави-агресора. Також вони забезпечували її збройні формування житлом, пальним та продуктами харчування.

Наразі їх затримали правоохоронці, вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Подільського управління поліції ГУ Нацполіції в м. Києві за оперативного супроводу Департаменту захисту національної державності СБУ.

Офіс генерального прокурора України