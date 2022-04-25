Меру Бурині, його заступнику та депутату міськради повідомлено про підозру у співпраці з окупантами

За даними слідства, під час окупації збройними формуваннями РФ території Буринської ОТГ Конотопського району Сумської області вони погодилися на співпрацю з державою-агресором.
Підозрювані здійснювали інформаційну діяльность, спрямовану на підтримку дій держави-агресора. Також вони забезпечували її збройні формування житлом, пальним та продуктами харчування.
Наразі їх затримали правоохоронці, вирішується питання про обрання запобіжних заходів.
Досудове розслідування здійснюється слідчими Подільського управління поліції ГУ Нацполіції в м. Києві за оперативного супроводу Департаменту захисту національної державності СБУ.
Офіс генерального прокурора України