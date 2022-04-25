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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:54251

На Десні фіксують найбільший рівень води за дев'ять років

На межі Сумської та Чернігівської областей гідрологи зафіксували повінь на річці Десна.

Рівень води зараз найвищий за останні дев'ять років, повідомляє Деснянсько-Старогутський національний парк у Facebook.

За даними Українського гідрометцентру, за останню добу, станом на ранок 30 квітня, рівень води в Десні в районі Новгорода-Сіверського збільшився на 39 см і становить 670 см над нульовою позначкою. Це вище, ніж 2013 року, коли рівень води досяг 662 см.

В Українському гідрометцентрі попереджають про продовження водопілля на Десні найближчими днями.

"Розльоти з подальшим затопленням заплав, порушенням транспортного сполучення, початковим затопленням будинків низки сіл, вулиць у пониженій частині (ІІ рівень небезпеки - помаранчевий)", - йдеться в повідомленні.

 
 
Общество
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