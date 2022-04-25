На Десні фіксують найбільший рівень води за дев'ять років На межі Сумської та Чернігівської областей гідрологи зафіксували повінь на річці Десна.

Рівень води зараз найвищий за останні дев'ять років, повідомляє Деснянсько-Старогутський національний парк у Facebook.

За даними Українського гідрометцентру, за останню добу, станом на ранок 30 квітня, рівень води в Десні в районі Новгорода-Сіверського збільшився на 39 см і становить 670 см над нульовою позначкою. Це вище, ніж 2013 року, коли рівень води досяг 662 см.

В Українському гідрометцентрі попереджають про продовження водопілля на Десні найближчими днями.

"Розльоти з подальшим затопленням заплав, порушенням транспортного сполучення, початковим затопленням будинків низки сіл, вулиць у пониженій частині (ІІ рівень небезпеки - помаранчевий)", - йдеться в повідомленні.