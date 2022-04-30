За минулу добу на Сумщині піротехніки ДСНС виявили 740 вибухонебезпечних предметів 29 квітня піротехніки Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Ромни) ідентифікували та вилучили на території області 740 одиниць вибухонебезпечних предметів, з них 737 - знищили, серед яких артилерійські снаряди, мінометні міни, бойовий елемент реактивної системи залпового вогню та інші боєприпаси.

Рятувальники вкотре звертаються до громадян бути уважними та обережними в разі виявлення вибухонебезпечних та інших підозрілих предметів, не наближатися до них, а тим більше у жодному разі не торкатись, не намагатись перенести або розібрати. Не користуйтесь поблизу засобами зв’язку, відійдіть на безпечну відстань, тим шляхом, яким прийшли не менше 100 метрів. Зателефонуйте в екстрені служби за номерами «101» та «102». Попередьте про можливу небезпеку оточуючих. Бережіть себе та не нехтуйте застереженнями!

Головне управління ДСНС України у Сумській області