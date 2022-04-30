Охтирські поліцейські викрили чоловіка у скоєнні підпалу автомобіля Зловмисник, бажаючи помститись, влучив запаленою пляшкою з легкозаймистою речовиною у машину свого знайомого. Однак залишитися невикритим йому не вдалося.

Тепер за скоєне чоловіку доведеться відповідати згідно з Кримінальним кодексом України.

По допомогу до поліцейських звернувся місцевий мешканець та розповів, що вночі невідомі спалили його автомобіль.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції.

У ході оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився 21-річний знайомий заявника, який на фоні неприязних відносин, виготовив та кинув саморобний запалювальний пристрій у машину свого опонента.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 «Умисне знищення або пошкодження майна» Кримінального кодексу України.

Поліція Сумщини