Охтирські поліцейські викрили чоловіка у скоєнні підпалу автомобіля

Тепер за скоєне чоловіку доведеться відповідати згідно з Кримінальним кодексом України.
По допомогу до поліцейських звернувся місцевий мешканець та розповів, що вночі невідомі спалили його автомобіль.
На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції.
У ході оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився 21-річний знайомий заявника, який на фоні неприязних відносин, виготовив та кинув саморобний запалювальний пристрій у машину свого опонента.
За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 «Умисне знищення або пошкодження майна» Кримінального кодексу України.
Поліція Сумщини