На Сумщині вогнеборці тричі приборкували пожежі господарчих споруд Упродовж 29 квітня пожежно-рятувальні підрозділи тричі залучалися для ліквідації загорянь господарчих споруд на території Білопільської, Липоводолинської та Дружбівської ОТГ. Було врятовано 2 житлових будинки, 4 господарчих споруди та гараж.

Зокрема, на Липоводолинщині рятувальники разом з сільськими вогнеборцями запобігли масштабній пожежі. О 23:53 на гасіння в с. Семенівка виїхала добровільна пожежна команда місцевого агропідприємства та черговий караул 21-ї державної пожежно-рятувальної частини із смт Липова Долина.

Як було встановлено, вогонь спалахнув у сіннику та перекинувся на покрівлю розташованої впритул господарчої споруди. Приборкання пожежі потребувало значної кількості води, тому було залучено вантажівку місцевого агропідприємства з ємністю 10 т. О 00:35 спільними зусиллями вогнеборцям вдалося локалізувати загоряння запобігши перекиданню полум’я з покрівлі безпосередньо на даний сарай та розташовані поруч житловий будинок, іншу господарчу споруду та сусідський гараж. О 01:34, використавши близько 16 т води, пожежу ліквідували.

Всього на гасіння цих трьох пожеж залучалося 13 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки від Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 3 працівника та 2 одиниці техніки добровільної пожежної команди місцевого агропідприємства.

Головне управління ДСНС України у Сумській області