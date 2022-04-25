Тростянецькі поліцейські викрили чоловіка у незаконному зберіганні вибухонебезпечних предметів

До поліції надійшла інформація про те, що 50-річний місцевий мешканець може зберігати вдома вибухонебезпечні предмети. У ході санкціонованого обшуку інформація підтвердилася. У будинку чоловіка працівники поліції виявили 51 набій різного калібру, корпус і запал від гранати, піроксиліновий порох, частину від снаряду та один великокаліберний набій.
Все виявлене правоохоронці вилучили.
Наразі зловмисник затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України.
Поліція Сумщини