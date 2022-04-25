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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:56131

Тростянецькі поліцейські викрили чоловіка у незаконному зберіганні вибухонебезпечних предметів

Більше 50 різнокаліберних набоїв, корпус і запал від гранати, а також частину від снаряду виявили співробітники відділення поліції №1 (м. Тростянець) спільно зі слідчими слідчого управляння ГУНП та працівниками служби безпеки України.

До поліції надійшла інформація про те, що 50-річний місцевий мешканець може зберігати вдома вибухонебезпечні предмети. У ході санкціонованого обшуку інформація підтвердилася. У будинку чоловіка працівники поліції виявили 51 набій різного калібру, корпус і запал від гранати, піроксиліновий порох, частину від снаряду та один великокаліберний набій.

Все виявлене правоохоронці вилучили.

Наразі зловмисник затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України.

Поліція Сумщини

Право
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