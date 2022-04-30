Конотопські поліцейські викрили двох браконьєрів

Під час патрулювання працівники поліції помітили двох чоловіків, які здійснювали ловив рибу забороненими засобом лову. Зловмисниками виявилися 48-річний та 44-річний жителі Конотопського району.
На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції.
Встановлено, що громадяни виловили 43 карасі, 29 густера, 5 лящів, 2 щуки, 2 окуні, 18 рибин плотви та 2 подусти. Загальна вага спійманої риби становить близько 30 кілограмів.
Правоохоронці вилучили 5 риболовецьких сіток різної довжини, човен та рибу.
За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України «Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом».
Поліція Сумщини