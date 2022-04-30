Конотопські поліцейські викрили двох браконьєрів У рамках проведення операції «Нерест», що зараз діє на території області, правоохоронці викрили зловмисників, які нехтуючи забороною, здійснювали вилов риби на річці Сейм.

Під час патрулювання працівники поліції помітили двох чоловіків, які здійснювали ловив рибу забороненими засобом лову. Зловмисниками виявилися 48-річний та 44-річний жителі Конотопського району. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції. Встановлено, що громадяни виловили 43 карасі, 29 густера, 5 лящів, 2 щуки, 2 окуні, 18 рибин плотви та 2 подусти. Загальна вага спійманої риби становить близько 30 кілограмів. Правоохоронці вилучили 5 риболовецьких сіток різної довжини, човен та рибу. За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України «Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом». Поліція Сумщини