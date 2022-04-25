Сумчан попереджають про можливі провокації окупантів під час поминальних днів Центр протидії дезінформації при РНБО України попереджає про можливі провокації окупантів під час поминальних днів в Україні.

Радониця (Проводи, Батьківська субота) в Україні цього року припадає на 3 травня, хоча в різних регіонах нашої країни є свої традиції.

Проте українці найчастіше приходять вшанували пам'ять своїх рідних у вихідні дні. Тому цього року проводи будуть проходити у різних куточках України починаючи з 30 квітня.

Минулими вихідними окупанти своїми діями показали, що не вважають Великдень святом примирення та здійснювали обстріли мирного населення крилатими ракетами по всій території України.

У зв’язку із можливими провокаціями з боку російської армії у поминальні дні та можливими ракетними обстрілами рекомендуємо:

- утриматися від масових скупчень у культових спорудах та на кладовищах;

- в разі оголошення повітряної тривоги негайно слідувати до бомбосховища або укриття.