Сумчан попереджають про можливі провокації окупантів під час поминальних днів

Радониця (Проводи, Батьківська субота) в Україні цього року припадає на 3 травня, хоча в різних регіонах нашої країни є свої традиції.
Проте українці найчастіше приходять вшанували пам'ять своїх рідних у вихідні дні. Тому цього року проводи будуть проходити у різних куточках України починаючи з 30 квітня.
Минулими вихідними окупанти своїми діями показали, що не вважають Великдень святом примирення та здійснювали обстріли мирного населення крилатими ракетами по всій території України.
У зв’язку із можливими провокаціями з боку російської армії у поминальні дні та можливими ракетними обстрілами рекомендуємо:
- утриматися від масових скупчень у культових спорудах та на кладовищах;
- в разі оголошення повітряної тривоги негайно слідувати до бомбосховища або укриття.