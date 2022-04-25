У Ромнах рятувальники ліквідували загоряння сухої рослинності

На гасіння прибуло відділення 19-ї державної пожежно-рятувальної частини. О 22:14 вогнеборці локалізували загоряння на площі близько 100 кв. м. А о 22:26 пожежу остаточно ліквідували.
За попередніми висновками, загоряння спричинило необережне поводження з вогнем невстановленої особи. Рятувальники вкотре звертаються до громадян, будьте відповідальними та не допустіть знищення нашої мальовничої Сумщини, яке проводили окупаційні війська! Не паліть суху траву та сміття. Будьте максимально обережними з вогнем. При виявленні ознак пожежі на відкритих територіях негайно телефонуйте за номером «101»!
Головне управління ДСНС України у Сумській області