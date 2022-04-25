У Ромнах рятувальники ліквідували загоряння сухої рослинності 29 квітня о 21:43 до Служби порятунку «101» надійшла інформація про пожежу залишків сухої рослинності на відкритій території в районі вул. Партизанський узвіз в м. Ромни.

На гасіння прибуло відділення 19-ї державної пожежно-рятувальної частини. О 22:14 вогнеборці локалізували загоряння на площі близько 100 кв. м. А о 22:26 пожежу остаточно ліквідували.

За попередніми висновками, загоряння спричинило необережне поводження з вогнем невстановленої особи. Рятувальники вкотре звертаються до громадян, будьте відповідальними та не допустіть знищення нашої мальовничої Сумщини, яке проводили окупаційні війська! Не паліть суху траву та сміття. Будьте максимально обережними з вогнем. При виявленні ознак пожежі на відкритих територіях негайно телефонуйте за номером «101»!

Головне управління ДСНС України у Сумській області