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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:52191

Гравець "Альянсу" пішов воювати

Дедалі більше футбольних людей йдуть боронити Батьківщину від російських окупантів.

Як стало відомо FootBoom, 24-річний захисник "Альянсу" Руслан Пісний вирішив узяти до рук зброю, вступив до лав нацбатальйону.

Додамо, що в сезоні-2021/22 Пісний провів за клуб з Липової Долини 17 матчів (2 голи) у першій лізі. 

Спорт
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