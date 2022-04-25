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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:11329

Житель Сумщини знайшов у лісосмузі три міни і приніс в поліцію

До відділення поліції №1 (м. Тростянець) звернувся 47-річний мешканець одного із сіл Охтирського району та повідомив, що бажає добровільно видати протитанкові міни.

Чоловік пояснив, що на початку квітня, перебуваючи в лісосмузі, неподалік від села, де він проживає, виявив три протитанкові міни "ТМ-62". Розуміючи, що вказані боєприпаси несуть загрозу як для нього самого, так і для оточуючих, він виявив бажання добровільно їх видати працівникам поліції у встановленому законодавством порядку.

Охтирський районний відділ поліції нагадує громадянам, що у разі добровільної видачі зброї, боєприпасів, вибухових пристроїв чи речовин, особа звільняється від кримінальної відповідальності.

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