Житель Сумщини знайшов у лісосмузі три міни і приніс в поліцію До відділення поліції №1 (м. Тростянець) звернувся 47-річний мешканець одного із сіл Охтирського району та повідомив, що бажає добровільно видати протитанкові міни.

Чоловік пояснив, що на початку квітня, перебуваючи в лісосмузі, неподалік від села, де він проживає, виявив три протитанкові міни "ТМ-62". Розуміючи, що вказані боєприпаси несуть загрозу як для нього самого, так і для оточуючих, він виявив бажання добровільно їх видати працівникам поліції у встановленому законодавством порядку.

Охтирський районний відділ поліції нагадує громадянам, що у разі добровільної видачі зброї, боєприпасів, вибухових пристроїв чи речовин, особа звільняється від кримінальної відповідальності.